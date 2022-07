UFFICIALE | De Ligt è del Bayern Monaco: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore olandese si è trasferito in Baviera dopo aver passato tre stagioni alla Juventus. Il club campione della Bundesliga ha ufficializzato il trasferimento con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "L'FC Bayern ha ingaggiato il difensore Matthijs de Ligt dalla Juventus. Il 22enne nazionale olandese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027".

HERBERT HAINER - Il presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha detto: "Matthijs de Ligt era un obiettivo importante per noi. Con acquisti come questo, i grandi obiettivi che abbiamo sono realizzabili. Il volto futuro della nostra squadra sta prendendo sempre più forma e questo trasferimento è un edificio importante blocco nel concetto generale che stiamo gradualmente mettendo in atto. De Ligt dovrebbe diventare un pilastro dell'FC Bayern".

DE LIGT - Il difensore ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la firma del contratto: "Sono molto felice di diventare un giocatore per questo grande club. L'FC Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e nel mondo. Ho sentito il sincero apprezzamento da parte dello sport la dirigenza, l'allenatore e il direttivo fin dall'inizio, cosa che mi ha convinto. Inoltre, l'FC Bayern è un club gestito in modo brillante con grandi obiettivi. Sono molto contento di essere entrato a far parte della storia dell'FC Bayern".