UFFICIALE - James Rodriguez è un nuovo giocatore del Qatar Al Rayyan

È arrivata l'ufficialità del trasferimento di James Rodriguez ai qatarioti dell'Al Rayyan. Ad annunciarlo è stato lo stesso club che ha dato il benvenuto al colombiano oltre all'Everton che ha comunicato la chiusura della trattativa. Di seguito i post social delle due società.

| James Rodriguez has left Everton to sign for Qatari club Al Rayyan for an undisclosed fee.