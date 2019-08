UFFICIALE - Lazio, arrivato il transfer Fifa per Adekanye

Questione risolta: Bobby Adekanye è stato tesserato ufficialmente dalla Lazio. L'arrivo del transfer da parte della Fifa ha messo infatti la parola fine sulle problematiche che si erano aperte con il Liverpool nelle scorse settimane. I Reds, in particolare, dopo l'ufficializzazione dell'arrivo a Roma del nigeriano si erano rivolti agli organi competenti per una potenziale violazione delle norme internazionali relative ai trasferimenti. Ma la Lazio era apparsa fin da subito tranquilla. Oggi la comunicazione, arrivata in una nota apparsa sul sito biancoceleste: "La S.S. Lazio informa che, in data odierna, la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye, il quale sarà dunque a disposizione di Mister Simone Inzaghi sin dalla gara di domenica contro la Sampdoria".

