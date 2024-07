UFFICIALE - Lazio, Artistico si trasferisce alla Juve Stabia: la formula

Una sosta di qualche giorno nella Capitale, per svolgere le visite mediche e firmare con la Lazio, prima di partire di nuovo. Gabriele Artistico è un nuovo giocatore della Juve Stabia. L'attaccante classe 2002 si trasferisce in Campania in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, come annunciato dalla stessa società con il seguente comunicato.

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Artistico alla S.S. Juve Stabia".