UFFICIALE - Mertens è un nuovo giocatore del Galatasaray: i dettagli

Grande colpo per il Galatasaray. Il club turco ha ufficializzato poco fa Dries Mertens come nuovo innesto per la prossima stagione. L’ex Napoli ha firmato fino al 2023 con opzione per un’altra stagione, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro più 1 di bonus. Di seguito la nota del club e lo scatto di Lucas Torreira e Dries Mertens, l'uno al fianco dell'altro, sullo stesso aereo, diretti a Istanbul dove un bagno di folla accoglierà i due nuovi innesti.

✅ Milano



✅ Brüksel



İstanbul



❤️ pic.twitter.com/J6R2gbvibj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022