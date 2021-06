UFFICIALE | Sassuolo, Dionisi è il nuovo allenatore: il comunicato del club

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo l'addio di De Zerbi il club neroverde ha vagliato vari profili e ha trovato in quello dell'ex tecnico dell'Empoli quello giusto. Dionisi ha raggiunto la promozione in A con i toscani la stagione scorsa e cercherà, in questa che verrà, di raggiungere la un posto in Europa con gli emiliani.

IL COMUNICATO DEL CLUB - Il Sassuolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha ufficializzato il tutto rivelando anche la durata del contratto: "Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!".