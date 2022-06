Var, novità in arrivo? L'esperto "varista", il challenge e l'app dei tifosi per ascoltare l'arbitro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i temi più controversi del "nuovo calcio" iniziato simbolicamente nella stagione 2017/2018 con l'entrata in vigore della tecnologia Var nel nostro Paese, c'è sicuramente quello della classe arbitrale e dell'utilizzo di mezzi sempre più tecnologici per prevenire errori di valutazione da parte degli stessi giudici di gara. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si starebbe infatti pensando ad una figura esclusivamente dedicata al Var, il cosiddetto "varista". Per i varisti sarebbe anche previsto un vero e proprio ranking. Tra le novità su cui da tempo si discute c'è poi quella del challenge, cioè la possibilità per una squadra di poter chiedere un controllo da parte dell'arbitro su una determinata azione, come già accade nel tennis. Su questo argomento però l'Ifab non sembra convinto, poichè il challenge rischierebbe di essere usato troppo spesso come "spezza partita". Infine, l'ultima trovata sarebbe quella di un'app dedicata ai tifosi che, il giorno seguente la partita, possono ascoltare i dialoghi tra arbitro e sala Var.