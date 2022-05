Vavro, che festa lontano dalla Lazio: la gioia è sui social

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Domenica di festeggiamenti per Denis Vavro. Il difensore slovacco ha vinto il campionato in Danimarca, la Superligaen, dopo una parentesi non proprio brillante con la Lazio. A gennaio era tornato a Copenaghen e lì nel tempo è riuscito a ritagliarsi un tanto sospirato ruolo da leader. Ieri dopo aver raggiunto l’ambito trofeo, si è lasciato andare ai festeggiamenti fra la folla. Moltissime le storie Instagram postate dal calciatore in cui esulta con i compagni di squadra e con la sua fidanzata, Sarka. Per Vavro il ritorno al Copenaghen ha rappresentato una svolta per la sua carriera. Indubbio che la parentesi italiana non abbia soddisfatto in pieno il calciatore che durante un'intervista a Discovery+ aveva dichiarato: "Quando ero alla Lazio ho pensato al ritiro, la mia testa era stanca. Ho detto alla mia famiglia che avrei giocato nella Lazio fino alla scadenza del contratto per guadagnare i soldi, prima di concludere la mia carriera calcistica". Sicuramente un ricordo lontano ora che stringe il mano la coppa della Superligaen. Probabilmente il difensore verrà ceduto a titolo definitivo in estate poiché ha espresso il desiderio di rimanere in Danimarca.