Venezia, Bertolini: “La Lazio ha dominato. Potevamo fare qualcosa di più”

Il match all'Olimpico tra Lazio e Venezia si conclude con la vittoria dei biancocelesti, ai microfoni di Dazn per commentare la partita è intervenuto Alberto Bertolini “Non sono soddisfatto perché quando si perde non si può essere soddisfatti. Volevamo venire a Roma ed essere i soliti lo siamo stati per 90 minuti e purtroppo un rigore ha deciso la partita. Ovviamente la Lazio ha avuto in mano la partita dal punto di vista del dominio. Dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, non ci è stato concesso molto ma qualcosina di più dal punto di vista offensivo potevamo fare. In parte soddisfatto per la prestazione perché siamo stati solidi, non ci siamo allungati troppo nonostante alla fine avevamo messo qualche attaccante in più. A parte i numeri e i moduli dobbiamo essere solidi e far fruttare i gol che facciamo, non ne stiamo facendo molti e da qui in poi affronteremo le squadre di nostro livello e dovremo far fruttare i gol che faremo. Volevamo uscire da questo stadio con la sensazione di essere solidi e ce l’abbiamo, purtroppo è mancato il risultato”

RIPARTENZE – “Si assolutamente dovevamo essere compatti per forza perché la Lazio è una squadra che gioca sia dentro che fuori nell’uno contro uno e non è facile limitarla. Lo abbiamo fatto qualche volta ma ovvio che non è semplice, la giocata decisiva ci è un po’ mancata”

MENTALITÀ– “Ci crediamo perché abbiamo l’obiettivo vicino perché il Cagliari e le squadre che sono vicino a noi sono lontanissime. Dobbiamo migliorare nei dettagli, nelle scelte e nella concretezza ma proprio perché abbiamo fatto una vittoria nelle ultime 15 e la zona salvezza è vicina noi ci crediamo. La solidità di questa prestazione ci lascia la possibilità di crederci".

Il tecnico del Venezia ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati solidi. E' ovvio che quando si perdere non si può essere soddisfatti. Abbiamo fatto una partita prettamente difensiva come era nelle previsioni. Volevamo essere un po' più offensivi ma la Lazio non ce l'ha permesso. Abbiamo difeso però con ordine, da squadra. Dovevamo sfruttare forse le poche chance che la Lazio ci ha concesso. Purtroppo così non è stato, abbiamo perso su rigore. La partita l'ha avuta sempre in mano la Lazio però c'è rammarico. Volavamo venire comunque qui a Roma e dare una sensazione di squadra e lo abbiamo fatto. Volevamo rendere dura la vita alla Lazio e ce l'abbiamo fatta. Ora ci sono gli scontri diretti e, per una squadra come noi, sono fondamentali".

In conferenza stampa il tecnico ha aggiunto: "Ci credevamo, quando affrontiamo le partite lo facciamo con il massimo delle nostre volontà per vincere. Qui all'Olimpico non era facile, sarebbe stato presuntuoso pensare il contrario. Siamo stati bravi in alcune situazioni. Sappiamo che dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo. Noi abbiamo impostato la partita per cercare di subire un giropalla orizzontale e non verticale, ma la Lazio è una squadra di livello e non è facile limitarla. Siamo stati solidi. Ci portiamo a casa delle buone sensazioni per la fine del campionato. La Lazio era una grande squadra nel girone d'andata, il tempo le ha permesso di oliare i meccanismi e giocare sempre meglio. Siamo quasi sempre riusciti a essere solidi contro le big, normale perdere. Ho visto la squadra di Sarri migliorata nella qualità e nella velocità di pensiero: resti comunque in difficoltà anche se provi a bloccarla".