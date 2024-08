Venezia, Di Francesco si prepara: "È la settimana tipo, le partite contano"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita della gara contro il PEC Zwolle, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa. In particolare ha parlato dei prossimi giorni che avvicineranno la sua squadra all’esordio in campionato contro la Lazio. Queste le sue parole: "Sono contento per la crescita del gruppo, per la mentalità. Brescia in Coppa Italia? Ci prepariamo alla settimana tipo, abbiamo ora lavorato in una certa direzione non avendo tantissimi elementi a disposizione, ora penseremo il lavoro per una partita che conta”.