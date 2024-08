Venezia, gli infortunati: Pohjanpalo salta la Lazio! Busio e Oristanio...

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie in casa Venezia per quanto riguarda alcuni infortunati in rosa. Secondo quanto riportato da Tuttoveneziasport.it, Joel Pohjanpalo ha svolto ulteriori esami dopo il problema muscolare accusato nell'ultima amichevole. Non è emerso nulla di significativo, ma il centravanti dovrà comunque stare fuori due settimane saltando il Brescia in Coppa Italia e l'esordio in Serie A contro la Lazio.

Lo stesso vale per Gianluca Busio, che rimarrà out fino alla sosta per le nazionali di settembre dopo un problema patito alle Olimpiadi. Anche lui non ci sarà all'Olimpico. Oristanio, invece, si è fermato solo per un affaticamento muscolare. Piccolo acciacco anche per Bjarkason che andrà monitorato nelle prossime ore dallo staff dei lagunari.