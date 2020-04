Verona, il pres. Setti: "Troveremo un accordo sul taglio degli ingaggi"

"Sugli stipendi la nostra posizione è molto semplice. In una situazione del genere, paragonabile a una guerra, ci si deve sedere a un tavolo con grande serenità, disponibilità e intelligenza e si trova una soluzione che soddisfi entrambi le parti. Nessuno vuole rinunciare, per il calcio è un danno immenso ciò che sta accadendo, credo che con i miei giocatori, che sono brave persone, non ci saranno problemi a trovare un accordo buono per tutti". Così il presidente del Verona, Maurizio Setti, a Sky Sport, sul taglio degli ingaggi dei calciatori.