Verona - Lazio, Cucchi: "Gara ostica, gol di Milinkovic preziosissimo"

"Gol preziosissimo di Milinkovic praticamente allo scadere. La Lazio vince una gara ostica credendoci. È sempre difficile giocare contro il Verona". Questo è il commento di Riccardo Cucchi su Twitter rispetto alla vittoria dei biancocelesti in trasferta contro il Verona. La Lazio è riuscita a strappare tre punti fondamentali allo scadere per la corsa al quarto posto con il gol allo scadere di Milinkovic nonostante meritasse qualcosa in più per quanto creato.

