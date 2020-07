Verona - Lazio, dove vederla in tv e in streaming: Sky o DAZN?

Sigillato il quarto posto, la Lazio deve cercare nelle ultime tre partite di migliorare il suo piazzamento in campionato. Il primo passo è contro il Verona, domenica sera alle 19.30. La formazione gialloblù non ha più nulla da chiedere al campionato, ma il Bentegodi si è dimostrato un campo ostico per chiunque quest'anno. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A (202 e 252 del satellite, 473 e 485 del digitale terrestre).