Presenta Alessandro Zappulla. Oggi con noi l'avvocato Mignogna per aggiornarci sulle novità circa la petizione 'No allo stop della Serie A'. Per saperne di più invece su come la Lazio sta lavorando per la ripresa, forse, della Serie A, interviene il nostro Carlo Roscito. CLICCA QUI PER GUARDARE IL TG O SCORRI A FINE ARTICOLO