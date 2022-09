Vieri: "Sarri dice che nella Lazio c'è un germe? Che faccia i nomi. Altrimenti..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della Bobo TV, Christian Vieri ha parlato, tra gli altri temi, delle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Lazio in Danimarca. L'ex attaccante non è sembrato d'accordo con l'allenatore e, in particolare, con la scelta di parlare di "germe" all'interno della squadra. Ecco le sue dichiarazioni: "Che lo dicesse chi è il germe. Avrebbe dovuto tirare fuori il nome. Questa è la verità. Altrimenti non dir nulla alla stampa e parli col presidente”.

