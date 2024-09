Viviano non ha dubbi: "Immobile farà 30 gol quest'anno! E in Serie A..."

Nell'ultima trasmissione di TvPlay, il portiere Emiliano Viviano ha espresso il suo pensiero sulla nuova esperienza di Ciro Immobile al Besiktas, in Turchia, dopo aver lasciato la Lazio. Secondo lui anche in Serie A il centravanti avrebbe continuato a segnare a raffica. Queste le sue parole: "Quest'anno Immobile in Turchia fa 30 gol. E se fosse andato in una squadra in Serie A, tipo la Fiorentina, ne avrebbe fatti 20. Io fossi stato Immobile sarei andato via, e se fossi stato la Lazio l'avrei mandato via, perché quando a livello ambientale si crea una certa situazione è l'ora di cambiare. L'anno scorso ci sono stati gli infortuni e un po' di criticano, ma vi assicuro che in Turchia non si fanno facilmente 30 gol, soprattutto se un giocatore è finito come dicono molti che gli vanno contro".