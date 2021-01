West Ham - WBA, Snodgrass resta fuori: indagine per accordo non consentito

La Premier League ha aperto un'indagine sul trasferimento di Robert Snodgrass dal West Ham al West Bromwich Albion, dopo che il tecnico del WBA Sam Allardyce ha ammesso l'accordo tra i due club per non far giocare il giocatore contro la sua ex squadra. Allardyce ha così risposto a una domanda sulla mancata convocazione del centrocampista: "C'era un accordo tra i club che gli impedisce di prendere parte alla sfida. Potevamo concludere l'affare solo con quell'accordo". L'accordo potrebbe violare i regolamenti della Premier League, in particolare la regola I7 che afferma: "Nessun club stipulerà un contratto che consenta a qualsiasi altra parte di quel contratto di acquisire la capacità di influenzare le sue politiche o le prestazioni della sua squadra nelle partite".