Wimbledon, Nadal si ritira: addio al Grande Slam

Niente da fare, Rafa Nadal si ritira da Wimbledon. Niente Grande Slam per lo spagnolo che non scenderà in campo contro Nick Kyrgios che approda così direttamente in finale. Per il tennista fatale una lesione agli addominali di ben 7 centimetri. "Non posso continuare a giocare con questo dolore, non voglio rischiare di aggravare la situazione dell’infortunio. Non posso essere competitivo. Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste ma penso di aver fatto la cosa giusta nel continuare a giocare la partita contro Fritz perché ho vinto", queste le parole del campione in conferenza stampa.