Women | Lazio, la Serie A è a un passo: col Ravenna gara decisiva

Il pareggio beffardo con la Ternana, arrivato sette secondi prima del triplice fischio, ha rovinato la festa alla Lazio Women che per un soffio non è riuscita a tagliare il traguardo della promozione. Festeggiamenti solo rimandati perché le biancocelesti si sono confermate sole in vetta, mantenendo inalterato il vantaggio sulle umbre a +5 e dunque, una vittoria nella prossima sfida consentirebbe loro di realizzare il sogno. L’occasione si presenta sabato, le biancocelesti saranno ospiti del Ravenna e il calcio d’inizio è fissato alle 15. Grassadonia potrà fare le sue valutazioni scegliendo tra l’intera rosa le undici da mandare in campo, tutte le giocatrici sono infatti a disposizione. “Ci giochiamo un anno di lavoro” ha ribadito il tecnico ai microfoni ufficiali del club dove è intervenuto alla vigilia per presentare la partita. “Queste ragazze hanno avuto un’ossessione tremenda per la vittoria del campionato. È li a un centimetro e devono scendere in campo come sempre” ha poi concluso. Alle parole del tecnico hanno fatto eco quelle di Mancuso che ha aggiunto:“Dobbiamo per forza portarla a casa, ce lo meritiamo”.

Il match, valevole per la 29ª giornata del campionato Serie B Femminile, sarà diretto dal signor Giuseppe Sassano della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Marco Giannelli e Andrea Aureli.

