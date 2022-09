Zaccagni e Anderson a tutto campo. Con le sue ali da gol, la Lazio ha una marcia in più

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Felipe Anderson e Mattia Zaccagni mettono le ali al gioco della Lazio. Gli esterni, con il loro movimento costante, sono una chiave per cogliere la svolta nel gioco di Sarri. Le trame avvolgenti, tramite le quali biancocesti hanno battuto il Feyenoord, trovano uno snodo essenziale nelle loro giocate. Sotto la guida dell'allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono mutati i compiti tattici per entrambi. Felipe è stato reinventato nel ruolo dal Comandante: non solo l'ala pronta a sprigionare il suo estro, il brasiliano è stato precettato per compiti previsti anche in fase di copertura. È venuto fuori un nuovo Anderson, che non ha dismesso le proprie qualità ma le ha incardinate anche in nuove funzioni tattiche (fa partire il pressing sulla destra e arretra per supportare la copertura come un difensore aggiunto). Una colonna a tutto campo. Contro gli olandesi, ha primeggiato per corsa e contrasti vinti.

Anche Zaccagni è stato reimpostato da Sarri sul piano tattico. Nel Verona giocava a tre, ma sulla trequarti. Il Comandante l'ha spinto sull'out di sinistra come base di partenza. Gli viene chiesto di martellare l'intera fascia sulla sua corsa, intersecandosi in proiezioni offensive che coinvolgono anche Marusic. Proprio da uno scambio col montenegrino è giunto a Zaccagni il pallone da scodellare in area per arrivare al terzo gol biancoceleste contro il Feyenoord, quello di Vecino. Contro gli olandesi, al top per dribbling vinti e passaggi filtranti a buon fine. Per entrambi gli esterni, c'è poi un'alternativa d'eccezione: Pedro. Può avvicendare il brasiliano come pure l'ex Verona. Due gol in avvio di stagione per Felipe, grazie alla rete siglata contro la formazione di Slot, il brasiliano è il primo giocatore della Lazio a segnare almeno una volta in cinque stagioni diverse d'Europa League. Zaccagni si è sbloccato contro il Napoli: nel mirino domani il Verona per il colpo dell'ex.

