Zaccheroni: "Inter - Lazio partita da tripla. Su Milinkovic..."

Alberto Zaccheroni, ex tecnico biancoceleste, ha presentato il match tra Inter e Lazio, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "La Lazio a me piace di più quando gioca in casa, ma sarà di certo una Lazio tosta. Simone Inzaghi le ha dato una mentalità importante, è una squadra che sta dimostrando di essere sempre sul pezzo. Davanti ha Immobile che concretizza come pochi altri, sugli esterni ha giocatori di gamba. E poi c’è Sergej Milinkovic-Savic che quando sta bene può fare la differenza. Non sono in tanti a unire come lui prestanza e qualità. Lo dico da tempo: è un giocatore che potrebbe spostare gli equilibri ovunque ".

PARTITA APERTA - " L’Inter ha un’organizzazione e un’identità ben precise. Non è una squadra che ha l’obiettivo di piacere, ma di essere concreta, come sono in genere le squadre allenate da Antonio Conte. Contro la Lazio sarà chiamata a fare la partita, a far emergere le proprie qualità, che sono soprattutto nel gioco in verticale alla ricerca delle due punte. Pronostico? Sarà partita da tripla, potrà succedere di tutto ".

UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Bruno Viana passa al Flamengo - VIDEO

Inter - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

TORNA ALLA HOME PAGE