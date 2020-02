Zampini: "Lazio in lotta per lo Scudetto. Vincere trofei aiuta..."

La Juventus deve guardarsi le spalle dalla Lazio, distante solo un punto in classifica. Ai microfoni di Tiki Taka il noto tifoso bianconero Massimo Zampini ha analizzato la corsa Scudetto: "Sia Lazio che Inter lotteranno per lo Scudetto. Se due o tre settimane fa ti avrei detto che la Lazio non aveva nessuna possibilità di vincere il campionato per rosa ed esperienza, aspettavo Lazio - Inter come prova definitiva e la squadra di Inzaghi c'è. Viene molto sottovalutato quanto sia importante alzare i trofei. La Lazio in questi anni si è impegnata in Coppa Italia e l'ha vinta più di una volta. Ti abitui a vincere, trovi autostima, e questo porta ai grandi risultati".