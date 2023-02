Zaniolo, per il Galatasaray è la seconda scelta: fatto un tentativo per....

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra delineato il futuro di Nicolò Zaniolo, ormai destinato all'avventura in Turchia dove vestirà la maglia del Galatasaray. Per il club della SuperLig, però, il classe 1999 non era la prima scelta, ma solo un'alternativa a un nome più altisonante: quello di Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano oggi in forza all'Aston Villa, secondo quanto riporta Talksport, avrebbe rispedito al mittente l'offerta del club turco, orientando il Galatasaray verso il giocatore della Roma.