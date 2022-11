Zazzaroni: "La Lazio in lotta per lo Scudetto? Vi dico cosa penso..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è terza in classifica e punta a un posto in Champions League per la prossima stagione. La squadra di Maurizio Sarri gioca un ottimo calcio e in campionato i cali mentali si sono ridotti rispetto alla scorsa stagione, tanto che qualcuno la ha accostata settimane fa alla parola Scudetto. A questo riguardo si è espresso ai microfoni di "Un calcio alla radio" il noto giornalista Ivan Zazzaroni dicendo la sua sulla corsa al tricolore: "In questo momento Roma, Lazio e Inter sono out per la lotta al campionato. Pensavo fosse l’Inter quella che avrebbe combattuto col Napoli, sono sorpreso. A gennaio rientreranno i vari infortuni, ma non penso che la lotta scudetto possa variare di parecchio. Il Napoli è padrone del suo destino, per quanto dimostrato fino ad oggi, non ce n’è più per nessuno".