Zeman: "Se la Lazio gioca così ne vincerà poche, altro che Scudetto"

Una Lazio troppo brutta per essere vera, contro una Roma in grande spolvero. Il derby ha detto questo: ma è finito in pareggio. Punto prezioso per i biancocelesti, anche se Zdenek Zeman - ex tecnico di entrambe le romane - è rimasto deluso dalla prestazione della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Ho visto Roma - Lazio, ma i bianconcelesti non c'erano in campo. Se giocano come hanno fatto nel derby ne vinceranno ben poche, altro che Scudetto. Ieri la Lazio era inguardabile. Immobile? Ha sempre fatto gol. A Pescara fece benissimo, poi si è confermato sia al Torino che alla Lazio".

