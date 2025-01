Calciomercato Lazio | Casadei, nuovi contatti e intesa a un passo: i dettagli

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la fiducia, Cesare Casadei è più vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Tutto ok con il ragazzo e il suo entoruage, c'è accordo sull'ingaggio e la durata del contratto. Casadei freme per sbarcare a Roma, vuole unirsi alla Lazio, sta premendo con il Chelsea per ottenere il via libera. Il classe 2003 ha visto diverse partite della Lazio, è innamorato del calcio proposto da Baroni, lo sente perfetto per lui, per sbocciare definitivamente. È un centrocampista moderno, può fare entrambe le fasi, sa inserirsi e far gol, è un profilo ritenuto adatto per aiutare la rosa biancoceleste. La Lazio oggi ha avuto nuovi colloqui con il Chelsea, ha alzato la proposta che ora s'aggira intorno ai 14 milioni più bonus, contro la richiesta dei Blues che pretende 16 milioni in parte fissa. Una distanza sottile che nelle prossime ore potrebbe portare il club inglese a dare il via libera, non domani forse, ma comunque nelle prossime 48 ore. La Lazio è pronta anche ad acquistare Casadei a titolo definitivo, sbloccando l'indice di liquidità attraverso fidejussioni bancarie legate a crediti futuri. Ora si aspetta solo la risposta del Chelsea che ancora non è arrivata, ma la fiducia aumenta sempre di più e ora la fumata bianca è davvero vicina.

