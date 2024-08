Calciomercato Lazio | Dia, c'è la fumata bianca: i dettagli

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Boulaye Dia sarà un nuovo giocatore della Lazio. Ultimi dettagli burocratici da sbrigare tra stasera e domani mattina e poi via libera per le visite mediche e le firme. Il giocatore ha accettato la proposta biancoceleste, risolti anche le questioni con gli agenti e i legali del senegalese, in una giornata convulsa che alla fine ha portato al sì definitivo, ora le carte da preparare e poi da siglare. La Lazio e la Salernitana avevano già l'intesa da giorni: prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più uno di bonus. Dia firmerà un contratto da circa 1,2 milioni più bonus e presto sarà a disposizione di Marco Baroni che avrà così un altro rinforzo per l'attacco.