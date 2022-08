Calciomercato Lazio, Reguilon obiettivo concreto: i dettagli

Il terzino sinistro del Tottenham piace molto, è stato proposto e ci sono stati contatti anche nelle scorse ore. Serve superare alcuni ostacoli.

CALCIOMERCATO LAZIO - Sergio Reguilon è entrato davvero in orbita Lazio. Occhio alle sorprese di fine mercato, siamo entrati nel rush finale, ultimi dieci giorni di trattative e poi lo stop. Si penserà esclusivamente al campo. Il terzino spagnolo non rientra nei piani del Tottenham, era arrivato a Londra due anni fa, cercato e voluto da Mourinho, Conte ha deciso di puntare su Perisic e Sessegnon.

COSTI - Reguilon sperava nel ritorno a Siviglia, dove era esploso nella stagione 2019-2020, protagonista nel trionfo in Europa League degli andalusi, ma Monchi ha optato per Alex Telles. Il ragazzo, classe 1996, ora cerca squadra, non può restare agli Spurs, è praticamente fuori rosa. La Lazio l’ha sondato, ci sono stati contatti intensi con gli intermediari che si occupano di trovare una nuova sistemazione al giocatore. Il Tottenham è ovviamente disponibile a cederlo, ma nel 2020 ha investito 30 milioni di euro, non può svendere. La richiesta è quella di un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 18-20 milioni di euro. Operazione che alla Lazio, in caso di acquisto definitivo, costerebbe 20-22 milioni. Tanti. C’è poi la questione ingaggio, perché Reguilon guadagna 3,3 milioni di euro a stagione. Più di Milinkovic. Per intenderci. Servirebbe un aiuto del Tottenham - come fatto con il Napoli con Ndombele - oltre agli sgravi che arriverebbero dal Decreto Crescita.

RIFLESSIONI - La Lazio riflette su ogni aspetto, economico e tecnico, in rosa c’è ancora Hysaj, Lotito preferirebbe cederlo prima di acquistare un nuovo terzino, ma per ora offerte concrete non ne sono arrivate. Sarri un esterno mancino lo vorrebbe, sarebbe una soluzione ideale per la sua idea di gioco, l’ha richiesto e spera di essere accontentato. Il presidente, in questi giorni, era impegnato sul fronte politico, sarà candidato con Forza Italia in Molise, oggi la questione verrà definita, poi tornerà a focalizzarsi solo sul mercato. Lotito sta cedendo Acerbi all’Inter, ha chiesto al giocatore di rinunciare alle ultime mensilità di stipendio (circa 850 mila euro), chissà che il risparmio non possa aiutare a far arrivare a Roma il terzino richiesto da Sarri.