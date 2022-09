Cremonese - Lazio, le probabili formazioni: torna la coppia Patric-Romagnoli e a centrocampo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la pesante sconfitta in Europa League contro il Midtjylland la Lazio di Maurizio Sarri si prepara alla difficile trasferta contro la Cremonese. Solo due giorni per preparare la sfida e alcune situazioni da valutare come quella di Basic, problema al polpaccio, e di Zaccagni rimasto a Roma in occasione della trasferta europea. Stesso discorso per Lazzari che molto probabilmente non farà parte dell'11 titolare. In difesa tornerà la coppia formata da Patric e Romagnoli, a centrocampo Vecino in vantaggio su Luis Alberto.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke. All. Alvini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.