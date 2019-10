DIRETTA PRIMAVERA - Cagliari - Lazio 3-1, due gol in quattro minuti per i sardi

Primavera 1 TIM 2019-2020, 6ª giornata

Domenica 27 ottobre 2019, ore 10:30

Centro Sportivo Asseminello, Assemini

Cagliari-Lazio 0-1 (8' Cerbara, 22' Gagliano, 48' Ladinetti, 52' Gagliano)



Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Ciocci; Porru, Aly, Carboni, Ladinetti, Boccia, Marigosu, Kanyamuna, Contini, Lombardi (65' Cossu), Gagliano. A disp.: Piga, Atzeni, Cusumano, Iovu, Cancellieri, Acella, Conti, Dore, Manca, Desogus, Malala. All.: Max Canzi.

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Petricca; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Marocco, Kalaj, Franco, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Russo, Cesaroni, Zilli. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Daniele Rutella (sez. Enna)

Assistenti: Cortese - Piazzini

Ammoniti: De Angelis (L), Porru (C)

Espulsi: ///

67' - Si scaldano Cesaroni, Zilli e Franco a bordocampo. Potrebbero essere loro le prime scelte di Menichini.

65' - Fuori Lombardi e dentro Cossu. primo cambio per il Cagliari.

62' - Ci prova Falbo a scuotere i suoi. Bravo a spostarsi il pallone sul sinistro e a calciare. Conclusione però debole che Ciocci blocca a terra.

58' - La Lazio soffre e il Cagliari va vicino al quarto gol. Gagliano davanti ad Alia stavolta è impreciso. Pallone di poco al lato.

52' - Ancora un gol del Cagliari! Ancora un tiro da fuori, stavolta è Gagliano a trovare l'angolino giusto. Tiro imprendibile per Alia.

48' - Gol del Cagliari! I sardi rimontano l'iniziale vantaggio della Lazio con una conclusione da fuori di Ladinetti, al termine di un'azione ben costruita.

46' - Comincia la seconda frazione di gioco. Stavolta a battere è la Lazio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+3 - Non succede nulla nei minuti di recupero. Termina qui la prima frazione di gioco.

45' - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro Rutella.

39' - Ancora la Lazio! Stavolta è Ndrecka a calciare in girata dall'interno dell'area. Pallone ad un soffio dallo specchio con Ciocci che rimane a guardare immobile.

36' - Occasione Lazio! Nimmermeer molto bravo a ricevere sulla trequarti e a calciare di potenza. Ciocci con una parata plastica mette in corner.

32' - Ottimo posizione per la punizione di Czyz. Il polacco però calcia malissimo sulla barriera. Occasione sprecata.

30' - La Lazio ci prova con diverse discese di Ndrecka e Cerbara, imprecisi però nell'ultimo passaggio o dribbling.

26' - Cade male Armini in uno stacco aereo. Staff medico in campo ma non dovrebbe essere nulla di grave per lui.

22' - Gol del Cagliari. Gran cross in area, Gagliano salta in area indisturbato e scavalca facilmente Alia da due passi.

18' - Brutto fallo di Porru su Ndrecka che rimane a terra. L'arbitro lo ammonisce, evitandogli il cartellino rosso.

17' - Bella giocata di Gagliano che trova lo spazio per calciare. Alia è attento e blocca.

14' - Primo giallo della gara, se lo prende De Angelis.

12' - Rischia Petricca con un fallo tattico su Contini. L'arbitro lo ravvisa.



8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! La sblocca la Lazio. Lavoro di sponda di Falbo in area, il pallone arriva sui piedi di Cerbara che deposita il pallone nell'angolino con un colpo da calcetto.



6' - Bene la difesa della Lazio in questi momenti. Per ben due volte gli attaccanti del Cagliari si sono ritrovati in fuorigioco in questi primi minuti.

2' - Prima discesa di Ndrecka, Cerbara ci prova ma è bravo il portiere del Cagliari Ciocci che blocca.

1' - Partiti, è il Cagliari a battere il calcio d'inizio.



PRIMO TEMPO - Tutto confermato. Petricca al posto di Kalaj, tornano in attacco Nimmermeer e Cerbara. La Lazio di Leonardo Menichini si presenta così a Cagliari, sul campo della seconda classificata. Dopo aver affrontato la prima della classe Atalanta, ecco arrivare un altro scoglio importante per i biancocelesti. Gara difficile, ma dopo due sconfitte consecutive c'è voglia di riscattarsi. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e bentornati nella diretta scritta di Cagliari-Lazio, gara valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1.



Pubblicato alle ore 10.15