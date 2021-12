FORMELLO - Lazio, Immobile rassicura: corsa differenziata con gli scarpini

FORMELLO - Una corsa differenziata che è una manna dal cielo. Ciro Immobile entra coi compagni in campo, si stacca subito per un lavoro a parte di corsetta, calza pure gli scarpini, scaccia via le paure di un infortunio grave e di uno stop prolungato. Due gol e un problema al ginocchio destro contro la Sampdoria, tutto in 45 minuti. La rete di sinistro, la doppietta firmata con il destro a incrociare. Poi la sostituzione per il dolore, a cui il giorno dopo sono seguiti gli accertamenti strumentali. È stato interessato il legamento collaterale, non si tratta però di stiramento e per questo oggi pomeriggio si è subito riaffacciato in campo. Non molla nulla Ciro, ci prova pure per il Galatasay anche se la sua presenza rimane in dubbio per la gara di Europa League di giovedì sera. Nelle prossime sedute verrà presa una decisione sul suo impiego, si balla tra la voglia di centrare la vittoria e il primo posto del girone e la necessità di non rischiare troppo le condizioni del bomber biancoceleste. Vederlo correre in campo è comunque già una notizia strapositiva. Una manna dal cielo.