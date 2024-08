FORMELLO - Lazio, Vecino prenota il posto: le scelte di Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Gila infortunato, agli indisponibili si è aggiunto Pellegrini, stamattina coinvolto in un incidente stradale. Nulla di preoccupante, però il terzino non ha partecipato alla rifinitura e con ogni probabilità non si unirà alla trasferta per Udine. La partenza è prevista per oggi pomeriggio una volta conclusa la conferenza di Baroni (ore 15). Il tecnico pensa a un cambio rispetto alla formazione schierata con il Venezia: Vecino in regia al posto di Rovella, potrebbe essere l'unica modifica rispetto a domenica scorsa.

Ai lati dell'uruguaiano verso la conferma Guendouzi e Dele-Bashiru. Davanti Noslin e Zaccagni a supporto di Castellanos. In difesa stessa linea della prima giornata: Casale favorito su Patric per affiancare Romagnoli, Lazzari a destra e Marusic a sinistra i due terzini. Tavares, così come Dia, spera nell'esordio a gara in corso. L'esordio dall'inizio potrebbe coincidere con il big match di sabato prossimo con il Milan.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Rovella, Cataldi, Castrovilli, Isaksen, Tchaouna, Pedro, Dia. All.: Baroni.