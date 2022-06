Lazio, c'è chi resta e chi va via: le scelte di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La storia tra Maurizio Sarri e la Lazio continua. Il tecnico ha finalmente firmato il rinnovo e adesso è pronto ad aprire definitivamente il nuovo ciclo a tinte biancoceleste. Per prima cosa bisognerà agire sul mercato per tenere alto il livello della squadra e provare ad essere più competitivi. Sono tanti i dubbi da sciogliere in casa Lazio, ma il Comandante sta prendendo le sue decisioni. Lunga la lista dei partenti. I sicuri sono Strakosha, Luiz Felipe, Lucas Leiva. Molto probabile anche l'addio di Acerbi. Milinkovic e Luis Alberto ancora in bilico. Resterà, invece, Pepe Reina che farà da vice al primo portiere che arriverà. Adamonis verso il prestito, Furlanetto può fare il terzo. Lazzari e Marusic non si toccano, ma Sarri ha chiesto l'arrivo di un terzino sinistro. I preferiti sono Emerson Palmieri e Parisi. A centrocampo molto dipende dal Sergente. Se resta, come il mister vorrebbe, potrebbe arrivare solo Marcos Antonio altrimenti serve qualcosa in più. A rischio cessione anche Raul Moro, Akpa Akpro e Hysaj. Davanti confermato praticamente tutto il blocco, da Immobile a Zac, passando per Pedro, Felipe e Luka Romero. C'è da capire se verrà riscattato Cabral e se sarà lui a ricoprire il ruolo di vice Ciro.