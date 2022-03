Lazio, Immobile è insaziabile: punta ad entrare nella storia del derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è sempre più nella storia della Lazio. Da anni non si ferma, firma record a suon di gol. Segna come Ronaldo e diventa il miglior marcatore della storia della Lazio in Serie A superando lo storico Silvio Piola. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c'è un altro traguardo importante per il capitano della Lazio diventato ormai sempre più insaziabile. Nella stracittadina di domenica, se dovesse segnare, eguaglierebbe Piola a quota 7 reti, diventando così il primo marcatore biancoceleste nella storia del derby. Non solo la sfida si fa dura, Maurizio Sarri conta sulla sua condizione fisica attuale per dare il meglio di sé nel rush finale. Contro il Venezia, Ciro Immobile ha scavalcato completamente Vlahovic impossessandosi in questo modo dello scettro di capocannoniere. Per la quarta volta in carriera può vincere il campionato, impresa mai riuscita a nessun attaccante italiano: il record appartiene a Nordahl che detiene cinque titoli. Immobile scalpita, vuole far divertire la propria gente e la Lazio conta su di lui.