Lazio, vertice Sarri - Lotito in vista: la data dell'incontro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta al futuro. Immersa totalmente nel fine stagione e proiettata verso quella che sarà la sessione di calciomercato estiva. Maurizio Sarri in questa nuova finestra vuole rassicurazioni, garanzie e spera che possa essere accontentato in modo tale da pennellare al meglio la Lazio che verrà. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il presidente Claudio Lotito ha dato appuntamento al tecnico a domani sera, molto probabilmente a Formello. Giovedì scorso i due si erano già incontrati, ma il vertice non aveva prodotto un accordo. Domani invece potrebbe essere la serata decisiva. Lotito e Sarri parleranno, si confronteranno, soprattutto in virtù dell'indice di liquidità (passivo di circa 30 milioni). Mau sottolinea la necessità di intervenire in porta, in difesa, a centrocampo e in attacco. Inoltre c'è ancora il contratto di Sarri in scadenza a giugno 2023 e l'incontro di domani potrebbe essere decisivo anche per "scongelare" il prolungamento dell'accordo, annunciato nella cena di Natale.