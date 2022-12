Caso Juve, l'indagine si allarga: nel mirino tre affari con l'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

Si potrebbe allargare l'inchiesta che riguarda la Juventus. I pm di Torino potrebbero trasmettere gli atti ai colleghi di Bergamo e Genova per le operazioni di mercato finite al centro dell'indagine Prisma. Nel mirino le operazioni con Atalanta e Genoa avvenute tra il 2019 e il 2021 e legate a plusvalenze "artificiali". Come sottolinea La Stampa, il difensore argentino Romero era stato comprato dalla Juventus nel luglio 2019 per 26 milioni di euro e lasciato in prestito al Genoa, salvo poi passare all'Atalanta nell'estate 2020 in prestito biennale da 4 milioni e riscatto fissato a 16. L'operazione era stata curata dal ds Fabio Paratici, che ad agosto 2021 porta Romero al Tottenham in cambio di 50 milioni di euro. Un altro affare lega Juventus e Atalanta e anche questo è stato oggetto di attenzione dei magistrati torinesi: quello di Dejan Kulusevski (ora al Tottenham) pagato 35 milioni più 9 di bonus nel gennaio 2020: troppi per i bianconeri che alcuni mesi più tardi cedono il giovane Simone Muratore ai nerazzurri per 7 milioni. Agli ispettori Consob, l'ex ds Fabio Paratici parla di «impegno morale» a carico dell'Atalanta, ma c'è una scrittura privata in cui Percassi promette l'acquisto di un calciatore juventino per 3 milioni di euro.