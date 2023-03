Italia, Retegui in gol: il nuovo attaccante azzurro potrebbe eguagliare Chinaglia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Mateo Retegui è stato l'autore dell'unico gol dell'Italia contro l'Inghilterra nella partita di qualificazione per Euro 2024. L'oriundo era al debutto con la maglia azzurra e non si è fatto attendere: gli sono bastati 56 minuti per segnare la sua prima rete con la maglia della Nazionale Italiana. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'attaccante del Tigre potrebbe eguagliare Giorgio Chinaglia, Enrico Chiesa e Riccardo Orsolini se dovesse segnare anche a Malta. Loro hanno segnato sia al debutto che alla loro seconda uscita con la maglia azzurra, lui cosa farà?