Lazio, allarme rientrato per Kamada: le sue condizioni verso il Monza

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il presunto stop di Daichi Kamada è stata la notizia del pomeriggio di ieri, con la Lazio che a Formello ha iniziato la preparazione della gara contro il Monza. Il giapponese, infatti, non è sceso in campo con i compagni, svolgendo solamente un lavoro differenziato. Di recente ha recuperato da un affaticamento al polpaccio che l'ha tenuto fuori contro la Juventus all'Olimpico, salvo poi recuperare per il Verona.

Come riporta Il Corriere dello Sport si è trattato solo di gestione, nessun nuovo infortunio dell'ultim'ora. La società garantisce che era tutto programmato, visto che ha giocato tantissimo e ha dovuto recuperare in fretta il ritmo partita. C'è ottimismo per vederlo in campo contro il Monza: nel caso poi starà a Tudor decidere se utilizzarlo dal primo minuto o meno.