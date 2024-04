Lazio | Sprint Taty, il futuro è (già) adesso. E ad aprile "piovono" gol

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Poco più di un mese per prendersi definitivamente la Lazio. È questa - riferisce Corriere dello Sport - la missione del Taty Castellanos, che si candida a centravanti titolare del presente e del futuro. E ora ha a disposizione le ultime sfide per dimostrare all'allenatore di essere all'altezza della situazione. Un piccolo (grande) messaggio l'ha dato in Coppa Italia, con quella doppietta che ha illuso di poter completare un'inaspettata rimonta sui bianconeri. Due gol che sono senz'altro serviti per il morale, visto che si tratta dei primi realizzati con la nuova gestione e, in generale, il quinto e il sesto di una stagione al di sotto delle aspettative dal punto di vista dei numeri. Ci si aspettava qualcosa di più dall'argentino che però ora può "utilizzare" il cambio tattico a proprio favore. L'allenatore croato gli sta dando fiducia, lo ha messo alla pari con Immobile e il Taty sta dimostrando in questo momento di essere molto più avanti di condizione rispetto al capitano. Se poi ci si aggiungono pure i due gol alla Juve, ecco allora che la conferma dal primo minuto contro il Verona oggi è praticamente scontata.

Aprile poi è un mese che storicamente ispira moltissimo Castellanos. A partire dall'anno scorso, quando il 25 aprile riuscì ad ammutolire i tifosi del Real Madrid, siglando un poker indimenticabile nel match vinto 4-2 dal suo Girona. Anche nel match giocato precedentemente, mise la sua firma con un gol nel 2-0 contro l'Elche. Cinque gol in due gare, gli stessi collezionati nelle gare del 17 e del 24 aprile 2022, rispettivamente contro Salt Lake e Toronto. Ma pure nel 2021 aprile ha portato fortuna al Taty: stavolta si è "accontentato" di segnare un paio di gol e servire un assist nelle due sfide del 18 e 24 contro DC United e Cincinnati. Una tendenza che si ripete, insomma. E che ora, dopo la doppietta alla Juve, vuole provare a confermare anche in biancoceleste.

Sarebbe importante per la Lazio, ma anche per lui, che ha bisogno di sbloccarsi in campionato con Tudor e convincerlo di essere il terminale offensivo perfetto per il suo gioco, anche in vista della prossima stagione. A Roma resterà sicuramente, ma vuole farlo da titolare, conquistandosi questa carica già da adesso, dimostrato di esser pronto per raccogliere una pesantissima eredità, come quella di Immobile. Tra i due c'è buon rapporto, rispetto: dopo il secondo gol segnato alla Juve, il primo abbraccio ricevuto da Castellanos è stato proprio quello di Ciro. Sta studiando da lui il Taty, dal capocannoniere di tutti i tempi della storia del club biancoceleste. Una mossa intelligente per raggiungere la sua missione.

