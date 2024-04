Lazio, Tudor col Verona per raggiungere quota 100: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Battendo il Verona - dove ha costruito la vera svolta della sua carriera - Igor Tudor centrerebbe quota 100 punti in Serie A. Un traguardo significativo, in proiezione futura: come riferisce il Corriere dello Sport, in 64 partite - da allenatore di Udinese, Verona e ora della Lazio - ha totalizzato 27 vittorie, 16 pareggi e 21 sconfitte per un totale di 97 punti (media 1,52 per gara) con 93 gol realizzati e 91 subìti. A Formello potrà migliorare i suoi numeri, quella biancoceleste è senz'altro una tappa decisiva dopo l’esperienza di Marsiglia e una gavetta che lo aveva portato anche in Grecia e in Turchia prima di entrare in una dimensione diversa. Nel 2020/21 era il vice di Pirlo alla Juve. L’anno successivo, dopo appena due giornate, subentrò in corsa a Di Francesco. Setti gli consegnò la panchina del Verona, a fine stagione i gialloblù erano al nono posto. Esperienza fondamentale in cui ha creato, in modo definitivo, la propria filosofia di gioco.

