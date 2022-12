Calciomercato Lazio, conferme su Pellegrini: nuovi contatti. E Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Continuano i contatti tra la Lazio e l'Eintracht per Luca Pellegrini. Ieri c'è stata un'altra telefonata tra il presidente Lotito e il direttore sportivo del club di Francoforte. Anche Sarri ha dato il suo ok per l'arrivo del terzino sinistro, che andrebbe a colmare la lacuna rimasta in estate. Il tecnico già lo conosce, sa quello che può dare alla causa. Ai tempi della Juventus infatti Sarri parlò con il ragazzo - all'epoca 19enne - prima del ritiro estivo, spiegandogli che difficilmente avrebbe trovato posto in rosa durante la stagione. Da qui il consiglio di andare in prestito per farsi le ossa, ma gli espresse la propria stima. Una scelta che, a distanza di tempo, sembra aver ripagato. A testimoniarlo c'è il percorso di crescita del classe 1999.

I DATI - Ancora giovane, ma con un grande bagaglio d'esperienza. Anche di più di alcuni giocatori che ha attualmente in rosa la Lazio. Pellegrini, che il prossimo marzo compirà 24 anni, ha già collezionato 69 presenze in Serie A a cui si aggiungono anche le 9 in Bundesliga. E, come se non bastasse, al conto vanno aggiunte anche le 7 apparizioni in Champions League tra Juve, Eintracht e Roma. La Lazio sta lavorando per trovare la soluzione, ma non è l'unica ad aver messo gli occhi su di lui. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, anche l'Inter avrebbe sondato il terreno per il terzino sinistro. I contatti tra Lotito e la società tedesca vanno avanti, Sarri spera di avere il suo rinforzo in tempo per il mercato di gennaio.

