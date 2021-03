Lazio, strigliata di Lotito a squadra e tecnico: e il rinnovo continua a slittare

Non può essere soddisfatto Claudio Lotito che ieri a Formello ha esternato tutta la sua rabbia alla squadra per l'andamento della stagione. La Lazio è attualmente al settimo posto a -7 dalla zona Champions seppur con una partita da recuperare. Il patron biancoceleste ha lamentato un atteggiamento non consono in campo al di là dei risultati deludenti e se l'è presa tanto con i big quanto con gli altri. A Inzaghi invece ha rimproverato una gestione della rosa non soddisfacente tra giocatori impiegati fuori ruolo e poche rotazioni attuate per far rifiatare alcuni di loro.

RINNOVO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, altro tema scottante è come al solito quello del rinnovo. La firma continua a slittare, la telenovela ormai va avanti da tempo e si attende una fumata bianca che sta tardando ad arrivare più del previsto. Gli attriti legati ai risultati e alla gestione della squadra non aiutano, anche se da entrambe le parti è stato dichiarato che l'accordo è praticamente cosa fatta e si stanno limando gli ultimi dettagli. Il nuovo contratto è stato al momento congelato, la Lazio ora deve uscire dal suo periodo di crisi.

Pubblicato 09/03/21