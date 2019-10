Lazio - Torino, l'arbitro del match: precedenti positivi, ma la vittoria...

No, non c'è spazio per riposare e godersi i tre punti. Dopo la vittoria del Franchi la Lazio sarà chiamata subito al bis, questa volta tra le mura amiche dell'Olimpico contro il Torino di un Walter Mazzari in bilico (mercoledì 30 ottobre, ore 21). Il turno infrasettimanale chiama e l'A.I.A. ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno la decima giornata di Serie A. La partita dei biancocelesti è stata affidata a Daniele Orsato, coadiuvato dai guardalinee Preti e Bresmes e dal IV uomo Abisso. Al monitor del Var, chiudendo una squadra arbitrale di grande livello, siederà Maresca. Che come Avar avrà al suo fianco Fiorito.

I PRECEDENTI - Daniele Orsato è uno degli arbitri più esperti della nostra Serie A, nella quale il fischietto di Vicenza ha nel curriculum ben 216 presenze. La Lazio è la seconda squadra che ha diretto più volte in carriera (34, insieme a pari merito con Juventus e Fiorentina) dietro solo al Napoli (42). I precedenti sorridono, perché con Orsato i biancocelesti hanno vinto 12 volte, pareggiato 15 e perso 7. Quella di mercoledì sarà solo la sua seconda occasione alla guida di un Lazio - Torino (l'unico precedente risale al 16 marzo 2015, Torino - Lazio 0-2). Orsato e la squadra di Inzaghi, inoltre, si rincontreranno per la seconda volta nel giro di tre turni: il fischietto veneto ha infatti diretto Bologna - Lazio 2-2 dello scorso 6 ottobre. Però, la vittoria con Orsato manca ai biancocelesti da oltre un anno (Lazio - Fiorentina 1-0 del 7 ottobre 2018), dopo di essa sono arrivati 3 pareggi e 1 sconfitta. Di seguito, ecco tutte le designazioni di giornata.

BRESCIA - INTER Martedì 29/10 h. 21.00

FABBRI

PERETTI - DI VUOLO

IV: PASQUA

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE



CAGLIARI - BOLOGNA Mercoledì 30/10 h. 21.00

SACCHI

ROCCA - VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS - GENOA Mercoledì 30/10 h. 21.00

GIUA

VALERIANI - SANTORO

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO



LAZIO - TORINO Mercoledì 30/10 h. 21.00

ORSATO

PRETI - BRESMES

IV: ABISSO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO



MILAN - SPAL Giovedì 31/10 h. 21.00

PICCININI

DEL GIOVANE - TOLFO

IV: VALERI

VAR: CHIFFI

AVAR: ALASSIO



NAPOLI - ATALANTA Mercoledì 30/10 h. 19.00

GIACOMELLI

BINDONI - LONGO

IV: DOVERI

VAR: BANTI

AVAR: MANGANELLI



PARMA - H. VERONA Martedì 29/10 h. 19.00

MANGANIELLO

IMPERIALE - ROSSI L.

IV: GUIDA

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI



SAMPDORIA - LECCE Mercoledì 30/10 h. 21.00

MASSA

TEGONI - CALIARI

IV: DI MARTINO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI



SASSUOLO - FIORENTINA Mercoledì 30/10 h. 21.00

MARIANI

DE MEO - PRENNA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



UDINESE - ROMA Mercoledì 30/10 h. 21.00

IRRATI

LO CICERO - BOTTEGONI

IV: ILLUZZI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

