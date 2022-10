PRIMAVERA - Lazio, Dolce rende amara la giornata: L'Entella vince per 0-1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altra giornata difficile per la Lazio di Stefano Sanderra che inciampa sul prato del Fersini proprio lì dove solo due giornate fa aveva abbattuto per 5-0 il Monopoli. Partita a ritmi non altissimi con la Virtus Entella che si porta in vantaggio al 36’ con la rete di Dolce. Nella ripresa i biancocelesti hanno qualche occasione ghiotta che però non riescono a sfruttare, complice anche un po’ di nervosismo che porta a un paio di cartellini gialli per proteste. Si chiude sul risultato di 0-1 la quarta giornata della Lazio: la prossima sarà in casa della Reggina.

Campionato Primavera 2 | 4ª giornata

Sabato 8 ottobre 2022, ore 11:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (79' Bigonzoni), Kane, Ruggeri, Milani (60' Jurczak) ; Troise (53' Di Tommaso), Marino, Napolitano (46' Adjaoudi); S. Fernandes; Crespi, Castigliani. A disp.: Morsa, Martinelli, Jurczak, Colistra, Mussolini, Akwasingi, Marinacci. All.: Stefano Sanderra

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Rinaldini; Cucciniello, Di Maro, Dolce, Di Mario; G, Costa, R. Costa, Langella; Valera (59' Thioune), Banfi; Ferrara (71' Ferraro). A disp.: Mazzadi, Bellotti, Ghio, Pandiscia, Piredda, Matteazzi, Hu, Petiti, Coscarella, Andreazza. All.: Massimo Melucci

Arbitro: Simone Galipò (sez. Firenze)

Assistenti: Porcheddu - Pilleri

Ammoniti: Castigliani, Fernandes, Ruggeri (L) Di Maro, Valera, Di Maro, R. Costa, G. Costa (V)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+7' - Triplice fischio. Il match termina con la vittoria dei liguri.

90+6' - Ultima occasione per la Lazio: punizione calciata da Sana Fernandes, tutti i compagni compreso Magro in area. Brava la difesa della Virtus Entella a spazzare via.

90+3' - Cambia ancora Melucci: dentro Matteazzi.

90' - Saranno 6 i minuti di recupero.

86' - Giallo a Ruggeri per proteste. Di Maro a terra e staff medico in campo.

84' - Corner per i biancocelesti: dalla bandierina va Fernandes, ancora un traversone alla ricerca del colpo di testa di Crespi, la Lazio gestisce, palla a Bigonzoni sulla sinistra che la spara al lato della porta. Rinaldini la mette di nuovo in corner.

82' - Occasionissima Lazio! Palla larga per Castigliani, il cross è perfetto per Crespi che a tu per tu con Rinaldini in torsione cerca il colpo di testa ma la sfera si perde di pochissimo sul fondo.

79' - Nuovo cambio per la Lazio: dentro Bigonzoni, fuori Bedini.

74' - Nervosismo in campo: battibecco per Fernandes e G. Costa che si prendono il giallo.

73' - Bella palla di Adjaoudi che cerca Crespi in inserimento, Rinaldini si tuffa e salva i liguri. Buon momento per la Lazio.

71' - Cambio Virtus: Ferraro entra al posto di Ferrara.

69' - Scatenato il 2 dell'Entella che allarga per Di Mario, il suo tiro rasoterra viene deviato ed è ancora corner. Paratona di Magro che su una seconda palla sporca aveva trovato una difesa un po' confusa.

67' - A terra Langella, necessario l'intervento dello staff medico.

64' - Giallo a Costa per fallo su Andrea Marino.

61' - Liguri che impensieriscono la Lazio con ripartenze veloci, soprattutto grazie a Banfi che sta giocando un'ottimo match.

59' - Cambio per l'Entella: esce Valera, entra Thoune.

58' - Guizzo della Lazio con Adjaoudi che vede Crespi centrale fuori area, l'attaccante prova il missile col sinistro ma Rinaldini è ben posizionato e respinge

55' - Lazio momentaneamente in 10 e corner per gli ospiti: palla che carambola in area ma Fernandes spazza via.

54' - Milani a terra. Staff sanitario in campo.

53' - Altro cambio per la Lazio: fuori Troise, dentro Di Tommaso.

47' - Giallo per Di Maro per fallo su Sana Fernandes e punizione per la Lazio: sul pallone va lo stesso Ferandes, ma l'Entella allontana il pallone.

46' - Primo cambio per Sanderra: entra Massil Adjaoudi al posto di Napolitano.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Doppio fischio, squadre negli spogliatoi.

40' - Punizione per la Lazio da posizione interessante: Castigliani calcia troppo alto e la manda sul fondo.

39' - La formazione di Melucci ha preso fiducia dopo il gol, ma la Lazio si mostra decisa a prendersi il pari.

36' - Gol Entella. Angolo calciato con potenza, in area Dolce salta più di tutti, si libera della marcatura e di testa la insacca alle spalle di Magro.

33' - Ci prova Valera ancora dalla distanza, una deviazione regala il corner all'Entella.

31' - Ripartenza della Lazio con Napolitano, a destra Castigliani temporeggia, la mette in area dove Sana Fernandes cerca la finezza col tacco, pallone che finisce però tra i piedi dei difensori avversari.

29' - Punizione per l'Entella dalla sinistra: alla battuta va Costa, pallone sul secondo palo di poco troppo alto, colpisce di testa un compagno ma la sfera si perde sul fondo.

24' - Giallo per Castigliani per fallo su Costa.

22' - Milani scambia sulla sinistra con Sana che vede Castigliani a un passo da Rinaldini, la palla per il numero 11 è perfetta ma il laziale è di un passo in offside. Rinaldini si era fatto sfuggire la palla dalle mani. Occasione davvero ghiotta per i biancocelesti, peccato per il fuorigioco.

17' - Angolo per la formazione ospite: pallone nel mucchio, la Lazio ha l'occasione di ripartire ma Valera ferma il contropiede fallosamente. Giallo anche per lui

15' - Giallo per Di Maro per fallo su Castigliani e punizione per la Lazio.

10' - Prova Costa dalla distanza, pallone che si perde sul fondo ma l'Entella è ben messa in campo con un baricentro decisamente alto.

8' - Partita iniziata a ritmi non elevatissimi ma le squadre mostrano una buona impostazione in campo.

4' - Fallo su Castigliani, l'arbitro grazia il calciatore dell'Entella che forse meritava il giallo.

1' - Partiti!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Virtus Entella, gara valida per la 4a giornata di Primavera 2. I biancocelesti sono reduci da una sfida che ha lasciato parecchio amaro in bocca, quella di Salerno, con numerose e pesanti polemiche arbitrali e comunicato della società che annunciava di rimanere in silenzio stampa. Oggi i ragazzi di Stefano Sanderra avranno l'occasione di riagguantare nuovamente i tre punti, poiché l'ultima volta tra le mura amiche si sono rivelati letali col 5-0 rifilato al Monopoli.