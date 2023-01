RIVIVI DIRETTA - Lazio - Bologna 1-0: Felipe Anderson decisivo, rossoblù sconfitti

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale

Giovedì 19 gennaio, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - BOLOGNA 1-0 (33' Anderson)

LAZIO (4-3-3): Luis Maximiano; Lazzari (67' Marusic), Patric, Romagnoli (67' Casale), Hysaj; Milinkovic (80' Vecino), Cataldi (90'+2' Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (80' Luka Romero), Felipe Anderson, Zaccagni.

A disp.: Provedel, Adamonis, Radu, Fares, Basic, Bertini, Cancellieri.

All.: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro (45' Lucumì), Sosa, Lykogiannis; Schouten (45' Medel (67' Pyythia)); Orsolini (65' Zirkzee), Dominguez, Moro, Aebischer (65' Soriano); Barrow.

A disp.: Bardi, Ravaglia, Posch, Ferguson, Kasius, Amey.

All.: Thiago Motta

Arbitro: Niccolò Baroni (sez. Firenze); Assistenti: Prenna - Perrotti; IV ufficiale: Ayroldi; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Paterna

Ammoniti: 57' Sosa (B), 61' Zaccagni (L), 78' Luis Alberto (L), 88' Zirkzee (B)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce ora Lazio - Bologna.

90'+4' Luka Romero scambia con Felipe Anderson, l'argentino va a terra ma l'arbiro fa proseguire il gioco.

90'+2' Calcio di punizione in favore del Bologna dopo l'intervento di Zaccagni su Barrow, giudicato irregolare da Baroni.

90'+2' Cambio per la Lazio: esce Cataldi, entra Marcos Antonio.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

89' Ottimo il raddoppio di Luis Alberto su Dominguez: lo spagnolo recupera palla e allontana il pericolo. Patric aveva perso Barrow, finendo a terra.

88' Cartellino giallo per Zirkzee che, dopo aver perso un duello su Hysaj, avevas tirato in segno di stizza la palla contro il cartellone,.

86' Zaccagni mette una buona palla all'interno dell'area: Skorupski ci arriva prima dell'intervento di qualche altro biancoceleste.

85' Lykogiannis falloso su Felipe Anderson: nessun cartellino giallo, solamente il calcio di punizione in favore della Lazio. Luis Alberto sul punto di battuta.

83' Calcio d'angolo per il Bologna: batte Barrow, esce bene Maximiano facendo sua la palla.

80' Doppio cambio Lazio: escono Milinkovic e Pedro, entrano Vecino e Luka Romero.

78' Cartellio giallo nei confronti di Luis Alberto, autore di un fallo su Sosa.

77' La conclusione di Luis Alberto viene murata da un giocatore del Bologna, Moro, che poi rimane a rerra dopo il colpo dicevuto.

76' Chiude bene Marusic sul tentativo di cross da parte di Barrow.

75' In questo momento la Lazio mantiene il possesso, facendo girare palla all'altezza del cerchio centrocampo.

69' Lazio vicinissima al raddoppio. La conclusione di Zaccagni viene murata, la palla arriva a Felipe Anderson, che tenta il tiro ma non inquadra la porta. Sugli sviluppi della stessa azione, l'arbitro sanziona il gioco pericolo del brasiliano ai danni di Dominguez.

68' Fallo di Barrow su Milinkovic e calcio di punizione per la Lazio all'altezza del cerchio di centrocampo.

67' Per la Lazio, escono Lazzari e Romagnoli: entrano Marusic e Casale.

67' Esce anche Medel, entra Pyythia.

65' Doppio cambio Bologna: entrano Soriano e Zirkzee, escono Aebischer e Orsolini.

63' Altra buona azione di Zaccagni, che supera un avversario dopo l'altro per poi chiamare in causa Luis Alberto: la conclusione dello spagnolo è altissima.

61' Zaccagni subisce fallo ma l'arbitro non concde neanche la punizione. L'attaccante perde la pazienza e si lamenta platealmente, arriva l'ammonizione nei suoi confronti.

58' La palla arriva dritta dritta tra i guantoni di Skorupski.

58' Dagli sviluppi della punizone, ci prova ancora Zaccagni, ma la palla viene messa in out. Calcio d'angolo per la Lazio, ancora il Mago pronto alla battuta.

57' Sosa ferma la progressione di Hysaj in modo irregolare. Ammonizione per il calciatore del Bologna e calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio.

54' Cross di Lazzari all'indirizzo di Luis Alberto, che tenta la conclusione al volo. Skorupski arriva sulla palla senza problemi.

52' Zaccagni finisce a terra ancora dopo uno scontro con Cambiaso. La Lazio riparte, nessun problema per l'ex Verona.

47' Gran cross di Zaccagni per Milinkovic, che colpisce di testa. La palla si perde di pochissimo sopra la traversa.

45' Doppio cambio per Thiago Motta: escono Soumaoro e Schouten, entrano Lucumì e Medel.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Bologna.

PRIMO TEMPO

45'+2' Immediatamente dopo arriva il duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Bologna.

45ì+2' Milinkovic interrompe l'azione del Bologna mettendo la palla in corner. Barrow pronto a incaricarsene.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

43' Orsolini mette la palla in area, ma l'unico ad arrivarci è Felipe Anderson che, "sceso" in difesa, recupera e la Lazio riparte.

41' Pedro penetra bene in area di rigore, supera gli avversari uno dopo l'altro: ma poi viene anticipato da un difensore del Bologna che fa ripartire i suoi.

40' Orsolini recupera palla ma lo fa sbracciando e facendo fallo su Lazzari. L'arbitro interrompe il gioco e concede la punizione alla Lazio.

37' Zaccagni finisce a terra al limite dell'area di rigore, per l'arbitro non c'è nulla: fa proseguire il gioco.

35' Immediata la reazione del Bologna, con Orsolini che prova a concludere direttamente in porta da posizione defilata: la palla si perde altissima sopra la traversa.

33' GOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Felipe Anderson! Clamorosa disattenzione della difesa del Bologna: Sosa perde palla, Pedro la recupera e serve il brasiliano a cui non resta che consegnarla in rete.

32' Prolungata azione dei giocatori della Lazio, che scambiano a pochissimi metri di distanza. Alla fine Zaccagni riesce a conquistare un corner. Batte Luis Alberto, ma la palla viene velocemente allontanata.

27' Hysaj interviene fallosamente su Aebischer: calcio di punizione per il Bologna che mantiene il possesso palla.

25' Ancora provvidenziale l'intervento di Patric sul cross degli avversari. Lo spagnolo allontana il pericolo.

23' Sempre Orsolini, ma dalla lunghissima distanza. La palla è alta sopra la traversa!

23' Bravo Patric a intervenire su Orsolini, evitando il prosieguo dell'azione rossoblù.

22' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Romagnoli ci prova ma la palla colpisce la sua testa e poi quella del difensore del Bologna. Ripartono gli ospiti.

21' Lazzari crossa in area ma c'è la deviazione di Lykogiannis. Ancora corner per la Lazio.

19' Fa tutto bene Zaccagni che s'avvicina al limite dell'area di rigore e scambia con Milinkovic. Il Sergente va alla conclusione, Skorupski para a terra.

17' Batte Luis Alberto, ma c'è la deviazione di un avversario che mette la palla in angolo. Sempre il Mago dalla bandierina dell'angolo.

16' Schouten contro Milinkovic, con il Sergente che ha la peggio. Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio.

14' Problemi fisici per Dominguez, che viene soccorso dai medici della squadra. Esce dal campo ma solo per qualche secondo, può proseguire la gara.

13' Altra buona occasione per la Lazio: ci prova Zaccagni dalla distanza, il portiere del Bologna fa sua la palla in due tempi.

11' Batte Luis Alberto, conclude di testa Milinkovic ma la palla si perde alta sopra la traversa. Il Sergente vuole la deviazione di un avversario, ma per l'arbitro non c'è nulla. Riparte Skorupski.

10' Milinkovic, servito bene da Pedro, si guadagna un buon calcio d'angolo. Luis Alberto pronto a battere dalla bandierina.

8' Pedro cerca di scambiare con Felipe Anderson al centro dell'area: arriva prima l'intervento del difensore del Bologna.

3' Zaccagni rimane a terra dopo un contrasto con Cambiaso. Nessun problema per il numero 20 biancoceleste, che si rialza dopo qualche secondo. Calcio di punizione per la Lazio.

1' Subito forte la Lazio che prova l'immediata conclusione di Felipe Anderson: Skorupski si fa trovare pronto e allontana il pericolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Bologna.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i biancocelesti si tratta dell'esordio stagionale nella competizione, mentre la squadra di Thiago Motta è reduce dalla vittoria contro il Cagliari, che le è valsa il passaggio del turno. In campionato, entrambe hanno ottenuto i tre punti nell'ultimo weekend calcistico: il gruppo di Sarri ha battuto il Sassuolo al Mapei Stadium, mentre i rossoblù si sono imposti sull'Udinese. Il fischio d'inizio di questa sfida è fissato alle 18.00.

