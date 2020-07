RIVIVI LA DIRETTA - Juventus - Lazio 2-1, il cuore non basta: decide Ronaldo

Serie A 2019/20 - 34ª giornata

Juventus - Lazio 2-1 (51', 54' C. Ronaldo, 83' Immobile)

Allianz Stadium di Torino - Lunedì 20 luglio 2020, ore 21:45

Formazioni Ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (56' Matuidi), Bentancur, Rabiot; Douglas Costa (56' Danilo), Dybala (89' Rugani), Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Wesley, Pjanic, Muratore, Higuain, Olivieri, Zanimacchia. All.: Sarri.

Indisponibili: Khedira, De Sciglio, Chiellini

Squalificati: Bernardeschi

Diffidati: Bentancur, Rabiot

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luiz Felipe (89' Falbo), Acerbi; Lazzari (89' Raul Moro), Milinkovic, Cataldi (A. Anderson), Parolo, D. Anderson (66' Vavro); Caicedo (66' Adekanye), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Armini. All. Inzaghi.

Indisponibili: Lulic, Marusic, Correa, Leiva, Radu, Jony, Luis Alberto

Squalificati: Patric

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari, Lucas Leiva

Arbitro: Orsato (sez. Schio)

Assistenti: Manganelli e Preti

Quarto uomo: Piccinini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Schenone

Ammoniti: Djavan Anderson (L), Alex Sandro, Bonucci, Danilo (J).

Espulsi:

Note:

FINE SECONDO TEMPO

96' - Finisce qui. La Juve batte la Lazio 2-1.

94' - La Juve gioca col cronometro facendo passare minuti.

92' - Bonucci a terra. Si allunga il recupero.

90' - 5 minuti di recupero.

89' - Szczesny salva la Juve! Punizione perfetta di Milinkovic che il portiere polacco riesce a togliere da sotto l'incrocio.

89' - Fuori Dybala e dentro Rugani nella Juventus. Si difende Sarri. Falbo e Moro nella Lazio al posto di Luiz Felipe e Lazzari.

88' - Giallo per Danilo che entra in ritardo su Immobile. Punizione da buona posizione per la Lazio.

87' - Lazio in pressione, con coraggio. Ci crede la squadra di Inzaghi.

83' - Gooooooooollllll!!! La riapre la Lazio. Immobile calcia di precisione alla sinistra di Szczesny che intuisce ma non ci arriva.

82' - Rigore per la Lazio! Ingenuità di Bonucci che si fa anticipare da Immobile rifilandogli un calcione. Giallo per lui e rigore per la Lazio.

78' - Milinkovic di testa sul corner anticipa Szczesny in uscita. Pallone di poco sopra la traversa.

77' - Grande azione personale di Andrè Anderson che calcia un bolide dai 30 metri, Szczesny con un miracolo la mette in corner.

75' - Fuori Cataldi e dentro Andrè Anderson nella Lazio.

73' - Cooling break per le due squadre.

72' - Stop bellissimo al volo di Dybala che poi calcia dall'interno dell'area trovando però Strakosha attento.

68' - Vavro raccoglie una palla sporca in area ma si fa ribattere la conclusione in corner.

66' - Dentro Vavro e Adekanye per Djavan Anderson e Caicedo.

66' - Dybala supera Bastos di forza poi mette al centro per Ronaldo che stacca ma prende in pieno la traversa.

62' - Alex Sandro premia il taglio di Matuidi in area. Strakosha interviene e mette in corner.

60' - Giallo per Alex Sandro che entra in ritardo su Lazzari.

56' - Doppio cambio per Sarri: dentro Danilo e Matuidi per Douglas Costa e Ramsey.

54' - Raddoppio Juve. Errore di Luiz Felipe che ultimo uomo si fa soffiare il pallone da Dybala. In contropiede l'argentino serve Ronaldo davanti a Strakosha, per il portoghese un gioco da ragazzi appoggiare in rete.

51' - Ronaldo non sbaglia dal dischetto. Juventus in vantaggio. Strakosha intuisce ma non ci arriva.

50' - Giudicato dentro l'area il braccio di Bastos. Calcio di rigore per la Juventus.

48' - Var in azione per capire se il braccio di Bastos sulla conclusione è in area o meno.

46' - Serpentina di Dybala in area che vince anche un rimpallo e calcia Strakosha la para ma la lascia lì. Ronaldo però non riesce a spingerla dentro.

46' - Si riparte, stavolta è la Lazio a battere il calcio d'inizio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48' - Termina la prima frazione. Risultato fermo sullo 0-0.

48' - Discesa di Lazzari e deviazione di Alex Sandro. Corner per la Lazio.

45' - Tre di recupero.

43' - Palooooo!!! Grande conclusione di Immobile che calcia dal limite un bolide che si stampa sul palo.

40' - Lazio che alza il baricentro e prova a impensierire la Juventus con un giropalla ragionato.

37' - Primo giallo della gara, se lo prende Djavan Anderson che interviene in ritardo su Bentancur.

36' - Svetta più in alto di tutti Ronaldo. Pallone che finisce a fil di palo.

35' - Discesa di Rabiot, che con un'iniziativa personale si presenta in area poi calcia sul primo palo. Strakosha attento devia in corner.

33' - Juventus in pressione in questo momento. Lazio che si difende bassa.

29' - Taglio di Ramsey sul filtrante di Douglas Costa. Chiude Luiz Felipe.

25' - Cooling break per le due squadre.

23' - Grande discesa di Djavan Anderson che supera in dribbling Cuadrado poi dopo un doppio passo mette al centro per Caicedo. L'azione si perde per la pressione della difesa bianconera.

20' - Ripartenza di Rabiot e scarico al centro per Ramsey. Si immola Luiz Felipe sulla conclusione.

16' - Si fa vedere davanti la Lazio. Milinkovic domina in area, protegge il pallone e lo scarica a Cataldi che prova il piazzato. Pallone a fil di palo.

11' - Palo della Juventus. De Ligt ripropone al centro un cross per Alex Sandro che di testa colpisce in pieno il palo.

9' - Combinazione Dybala-Ronaldo, il tiro del portoghese a incrociare si perde sul fondo.

8' - Conclusione dalla distanza di Douglas Costa. Tiro centrale che Strakosha blocca.

6' - Bella azione della Lazio, con Immobile che serve il taglio di Caicedo in area. Tiro ribattuto da Bonucci in corner.

3' - Prima discesa di Lazzari, cross per Immobile, spazza via la difesa bianconera.

1' - Si parte! Il primo possesso è della Juventus.

21.39 - Problemi anche per la Juventus. Durante il riscaldamento problema fisico per Higuain. Al suo posto giocherà Dybala.

21.30 - Lazio che rientra negli spogliatoi. Juventus ancora in campo per qualche minuto. Fra 15 minuti si parte. Durante il riscaldamento consulto fra Cataldi e lo staff medico e atletico per il problema alla caviglia destra. Il calciatore stringerà i denti e scenderà in campo.



21.10 - Squadre in campo per il riscaldamento. Inzaghi perde anche Lukaku per problemi fisici. Il belga all'ultimo minuto va a sedersi in tribuna.

PRIMO TEMPO - La Lazio di Inzaghi ridotta all'ossa dagli infortuni vola a Torino per la sfida contro la prima della classe, la Juventus di Sarri. Una partita che avrebbe potuto avere contorni diversi per come si prospettava la stagione prima dello stop del campionato. Il tecnico biancoceleste deve fare a meno di Luis Alberto, Correa, Jony, Marusic, Lulic e Leiva. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Juventus-Lazio, gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A Tim.