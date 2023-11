RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Celtic 2-0, Immobile regala tre punti d'oro ai biancocelesti

Champions League 2023-2024 | 5° giornata

Martedì 28 novembre 2023, ore 18.45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO 1-0 CELTIC (82' immobile, 85' Immobile)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella (79' Cataldi), Luis Alberto (84' Kamada); Isaksen, Castellanos (61' Immobile), Felipe Anderson (61' Pedro).

A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini.

All.: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Paulo Bernardo (68' Hyeongyu Oh); Forrest (61' M. Johnston), Furuashi, Yang.

A disp.: Bain, Morrison, Lagerbielke, Phillips, Turnbull, Holm, Ralston, Welsh, Frame.

All.: Rodgers

Arbitro:

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR), Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) - Kerem Ersoy (TUR), IV Uomo: Arda Kardeşler (TUR), V.A.R.: Alper Ulusoy (TUR), A.V.A.R.: Bastian Dankert (GER)

Ammoniti: 27' Taylor (C), 36' A. Johnston (C), 51' Rovella (L), 71' O'Riley (C), 79' Yang (C)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio all'Olimpico: la Lazio vince grazie alla doppietta di Ciro Immobile e conquista tre punti importantissimi in ottica qualificazione!

90'+5' Dopo un consulto al Var l'arbitro Meler torna sui suoi passi.

90'+3' Rigore per il Celtic. Fallo di Patric su Furuashi, ammonito poi per proteste.

90'+1' Deviazione in area di Carter-Vickers che termina fuori di poco.

990' Ci saranno 3' di recupero.

85' GOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia! Scavetto di Isaksen per Immobile in area di rigore che si libera dell'avversario, rientra sul mancino e batte ancora Hart!

84' Ultimo cambio per la Lazio: Kamada prende il posto di Luis Alberto.

82' GOOOOOOOOL! Immobile sfrutta il rimpallo sulla conclusione di Isaksen e sotto porta mette in porta il gol del vantaggio.

81' Lazzari recupera sulla destra, mette palla nel mezzo, velo di Immobile per Luis Alberto che da centro area calcia male sopra la traversa.

79' Terza mossa di Sarri: dentro Cataldi al posto di Rovella.

78' Meler ammonisce Yang dopo un durissimo intervento su Marusic.

71' Ammonito O' Riley per un intervento in ritardo su Lazzari.

70' Ci prova subito da fuori Oh: conclusione centrale tra le braccia di Provedel,

69' Secondo cambio per il Celtic: Hyeongyu Oh prende il posto di Bernardo.

68' Isaksen lavora bene il pallone sulla destra, allarga per Marusic che si accentra e prova un destro a girare che termina non lontano dai pali protetti da Hart.

61' Cambia anche Rodgers: fuori Forrest, dentro Johnston.

61' Doppio cambio per Sarri: fuori Castellanos e Felipe Anderson, dentro Immobile e Pedro.

60' Lazio a un passo dal vantaggio! Felipe Anderson infila per Isaksen che a tu per tu con Hart calcia fuori di un soffio!

55' Corner perfetto di Luis Alberto che premia l'inserimento di Castellanos. Il colpo di testa dell'argentino, però, termina alto.

52' Celtic ancora pericoloso. Il cross dalla sinistra viene riproposto in mezzo da Yang ma non trova la deviazione decisiva.

51' Ammonito Rovella. Era diffidato, salterà la prossima partita.

50' Svetta Gila sul corner di Luis Alberto, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

49' Furuashi a un passo dal vantaggio. Servito in area sulla destra tenta un tiro a incrociare, la palla sibila al fianco del palo e si spegna sul fondo.

45' Inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45' Finisce senza recupero e a reti bianche il primo tempo.

40' Ottimo recupero di Luis Alberto dalla trequarti, lo spagnolo tenta poi la conclusione ma il suo tiro è di facile presa per Hart.

38' Tiro dalla distanza di Rovella, palla che termina altissima sopra la traversa.

35' Giallo anche per Johnston, sanzionato dopo un intervento duro su Felipe Anderson.

31' Scavetto di Rovella che premia il movimento in area di Isaksen, ma l'usciat con i tempi giusti di Hart ferma il danese.

27' E' Taylor il primo ammonito del match. Il terzino di Rodgers, saltato da Isaksen, lo stende per evitare il contropiede.

25' Esterno illuminante di Luis Alberto per Guendouzi che in area scarica a rimorchio su Felipe Anderson. Il brasiliano trova al limite Isaksen che dopo una finta tenta la conclusione, deviata in calcio d'angolo.

16' Salvataggio provvidenziale di Patric. Furuashi lanciato in velocità supera Gila, supera Provedel con un pallonetto, ma è puntuale e decisiva la chiusura del centrale spagnolo che soffia il pallone al giapponese, libero di calciare a porta vuota.

13' Velo di Luis Alberto per Castellanos, l'anticipo di un difensore scozzese diventa un assist per Felipe Anderson che cerca di sorprendere Hart con una conclusione al volo, ma la sfera termina sul fondo.

12' Si fanno avanti ancora i biancocelesti con un tiro dalla distanza di Luis Alberto che termina alto sopra la traversa.

10' Occasione d'oro per la Lazio! Gli uomini di Maurizio Sarri costruiscono bene sulla destra, Luis Alberto pesca sulla trequarti Guendouzi che arrivato al limite dell'area fa partire un cross diretto a sinistra per Felipe Anderson che in tuffo non trova la porta di un soffio.

8' Calcio d'angolo di Luis Alberto dalla sinistra, Hart buca l'intervento, sulla ribattuta della difesa arriva Felipe Anderson che cerca sul secondo palo Isaksen, ma il suo colpo di testa finisce le mani del portiere inglese.

5' Rispondono subito gli ospiti con Furuashi. Il tentativo del giapponese viene bloccato a terra da Provedel.

4' Isaksen riceve a sinistra, rientra sul mancino e prova a scaricare inporta: il suo tiro è centrale e di facile presa per Hart.

1' Fischia Meler: inizia Lazio-Celtic, prima palla agli scozzesi.

AGGIORNAMENTO 18.31 - A pochi minuti dall'inizio della partita tra Lazio e Celtic è intervenuto anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 18.29 - Mentro lo stadio finisce di riempirsi la Lazio fa il rientro nello spogliatoio. A breve il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO 18.25 - Diretta verso la linea di fondo campo la squadra viene applaudita dai tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO 18.15 - Prima del fischio d'inizio è intervenuto il centrocampista della Lazio, Luis Alberto. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 18.10 - Scende sul terreno di gioco anche il resto della squadra.

AGGIORNAMENTO 18.00 - I tre portieri, Provedel, Sepe e Magro, fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento prepartita.

Benvenuti amiche e amici de lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Celtic. Allo Stadio Olimpico di Roma gli uomini di Maurizio Sarri ospiteranno la squadra di Rodgers con l'obiettivo di conquistare tre punti che potrebbero già regalare ai biancocelesti la qualificazione agli ottavi di finale. Una vittoria in questa quinta giornata di Champions League, abbinata a una dell'Atletico Madric sul campo del Feyenoord, permetterebbe a entrambe di strappare il pass alla fase successiva con una giornata d'anticipo.