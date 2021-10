RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lokomotiv Mosca 2-0: primi 3 punti in Europa

UEFA Europa League 2021-2022 | 2ª giornata

Giovedì 30 settembre 2021, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

Lazio - Lokomotiv Mosca 1-0 (13' Basic, 38' Patric)

Formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Reina, Furlanetto, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Escalante, Leiva, Milinkovic, Akpa-Akpro, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guillherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhemaletdinov, Maradishvili, Kuilikov, Beka Beka; Smolov, Anjorin. A disp.: Khudiakov, Savin, Kerk, Nenakhov, Kamano, Silyanov, Ivankov, Petrov, Babkin, Lisakovich. All.: Nikolic.

FINE SECONDO TEMPO

93' - Finisce qui, la Lazio porta a casa i tre punti.

92' - Milinkovic pesca Muriqi, di prima per Raul Moro che scatta in profondità ma viene fermato dal rientro di Barinov che però sgambetta il classe 2002. L'arbitro non concede il rigore.

91' - Ammonito Rybchinskii per aver trattenuto per la maglia Felipe Anderson.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

86' - La Lokomotiv ci prova con Smolov, Acerbi respinge.

82' - Due sostituzioni per la Lokomotiv: entrano Lisakovich e Petrov al posto di Zhemaletdinov e Anjorin.

78' - Passaggio in profondità per Marusic che dalla destra prova il pallonetto su Guillherme, il portiere salva con il corpo.

77' - Altra occasione divorata dalla Lazio: Felipe Anderson serve Raul Moro che punta Zhivoglyadov e scarica ancora su Pipe a tu per tu con Guillherme, il tiro finisce a lato per un soffio.

76' - Grandissima combinazione ripetuta tra Milinkovic e Felipe Anderson, che iniziano gli scambi prima del centrocampo e arrivano con il brasiliano che mette il serbo davanti al portiere. Lo scavetto finisce fuori.

74' - Altri due cambi: entrano Raul Moro e Marusic per Pedro e Lazzari.

72' - Grande ripartenza della Lazio, Felipe Anderson attende l'arrivo di Basic, scarico su Pedro, il numero 9 si porta la palla sul sinistro e cerca un diagonale che esce di poco. Per la Lokomotiv entra Kerk al posto di Maradishvili.

70' - Leiva serve Muriqi che prova la conclusione dai 20 metri, palla alta.

69' - Ancora un recupero alto della Lazio, Leiva scarica su Muriqi, sponda per Basic, stavolta il croato non inquadra la porta.

67' - Ammonito Lazzari per un fallo ai danni di Beka Beka.

64' - Grandissima azione della Lazio: scambio tra Felipe Anderson e Lazzari, il terzino pesca Milinkovic in area che a sua volta serve Pedro dietro, il tiro dello spagnolo si stampa sulla traversa. Che sfortuna!

60' - Doppio cambio in casa Lazio: fuori Luis Alberto e Cataldi, dentro Milinkovic e Leiva.

54' - Gran tiro di Zhemaletdinov dal likite dell'area, palla alta sopra la traversa di Strakosha.

52' - Pedro in velocità entra in area e punta Zhivoglyadov, riceve una leggera spinta da Maradishvili che per l'arbitro non è sufficiente per il rigore. La ripartenza della Lokomotiv viene stoppata con un fallo da Lazzari.

48' - Lazzari sbaglia un disimpegno, Anjorin ruba palla, e lascia partire un cross che attraversa tutta l'area ma non viene raccolto da nessuno. Riparte Hysaj sulla sinistra.

46' - La Lazio attacca sempre da destra, Beka Beka abbatte Lazzari e becca l'ammonizione. Nessuna sostituzione all'intervallo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Anjorin sfugge a Cataldi (che lo trattiene e a fine azione becca un giallo), serve Smolov in profondità, ancora bravo Strakosha a deviare in angolo.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Pedro trova Felipe Anderson alle spalle della difesa russa, passaggio di petto all'indietro per Muriqi, il destro del kosovaro viene respinto da Pablo, mentre Rybchinskii si immola sul seguente tiro di Felipe Anderson.

40' - Brutta notizia per la Lazio: Immobile è costretto a uscire a causa di un problema al ginocchio. Al suo posto entra Muriqi.

38' - GOOOOLLLLLLLL!!! RADDOPPIO DELLA LAZIO CON PATRIC! Luis Alberto calcia un corner a mezza altezza, Acerbi e Guillherme mancano l'intervento, Patric con il corpo spinge in rete.

37' - La Lazio recupera la palla alta, Pedro scarica su Felipe Anderson che punta Rybchinskii e cerca il colpo da calcetto all'angolino, Guillherme salva con un miracolo.

31' - Il Lokomotiv va vicino al pareggio su azione di calcio d'angolo: Pablo fa la sponda e l'anticipo di Hysaj è provvidenziale per evitare il tap-in di Smolov.

27' - Anjorin recupera palla sull'out di sinistro e serve in profondità Smolov, il tocco di punta dell'attaccante viene respinto di piede da Strakosha.

26' - Cataldi perde un rimpallo e involontariamente lancia Beka Beka che arriva alla conclusione ma non inquadra la porta.

25' - Luis Alberto cerca in profondità Basic, intervento provvidenziale di testa di Pablo.

25' - Sul corner calciato da Luis Alberto stacca Patric, la palla finisce alta sopra la traversa.

19' - Ancora Felipe Anderson sulla destra, passaggio a Immobile il cui tiro dal limite trova la deviazione di Barinov in angolo. Lazio vicina al raddoppio.

15' - Splendida cavalcata di Lazzari sulla destra che crossa per Immobile che prova il tiro al volo, palla fuori di poco

13' - GOOOOOOOOOOOOOL! LAZIO IN VANTAGGIO CON BASIC CHE SEGNA ALLA PRIMA DA TITOLARE. Azione personale di Felipe Anderson che dopo un tunnel serve Pedro, lo spagnolo supera un avversario e crossa per Basic che di testa insacca!

10' - L'angolo di Luis Alberto è lungo, simile a quello contro lo Spezia, Immobile appostato sul secondo palo non trova la porta.

9' - Luis Alberto, servito da Pedro, ci prova dai 20 metri, palla di un soffio alla destra di Guillherme.

7' - Grande scambio tra Felipe Anderson e Lazzari, l'ex Spal prende alle spalle Rybchinskii ma il cross è trovvo sul portiere che blocca senza problemi.

5' - Felipe Anderson sfonda sulla destra poi serve Lazzari alle spalle, il traversone del terzino viene allontanato dalla difesa russa.

1' - Primo attacco della Lazio sulla sinistra con Immobile che smarca Basic: il cross del croato è debole e viene bloccato da Guillherme.

INIZIO PRIMO TEMPO

Ore 20.55 - Squadre in campo, risuona l'inno dell'Europa League. La Lazio attaccherà da Curva Maestrelli verso Curva Nord, calcio d'inizio per la squadra biancoceleste.

Ore 20.40 - Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera e benvenuti alla seconda giornata di Europa League. La Lazio ospita la Lokomotiv Mosca in un crocevia importante per l'avventura biancoceleste in Europa, a maggior ragione dopo la sconfitta dell'esordio a Istanbul.