RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Spezia 6-1: show per la prima all'Olimpico

Serie A TIM 2021-2022 | 2ª giornata

Sabato 28 agosto 2021, ore 18:30

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO-SPEZIA 6-1 (4' Verde, 5', 15', 45' +2 Immobile, 47' Felipe Anderson, 70' Hysaj, 85' Luis Alberto)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (25' Marusic), Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (71' Cataldi), Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson (81' Luka Romero), Immobile (81' Muriqi), Pedro (71' Raul Moro). A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Vavro, Akpa Akpro, A. Anderson, Escalante, Basic. All. Sarri.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Vignali (81' Antiste); Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde (59' Hristov), Gyasi, E. Colley (59' Mraz). A disp.: Sala, Kovalenko, Podgoreanu, Zovko, Provedel. All. Motta.

Arbitro: Dionisi.

FINE SECONDO TEMPO

90' - È FINITA!!! Dionisi fischia tre volte allo scoccare esatto del novantesimo. Niente recupero. La Lazio vince le prime due partite ed è a punteggio pieno.

90' - Hysaj lanciato in profondità, rientra sul destro, ma viene murato. La sua posizione di partenza era comunque di fuorigioco.

85' - Destro dal limite di Luis Alberto che la mette in buca d'angolo. È spettacolo all'Olimpico.

85' - PROPRIO LUIIIIISSSS!!!! SONO SEI!!!! GAME, SET, MATCH.

81' - Altro doppio cambio per la Lazio: Muriqi e Romero al posto di Immobile e Felipe Anderson. Un cambio anche per lo Spezia che mette in campo Antiste.

79' - Cataldi ci prova con il sinistro da fuori, ma il suo piattone è respinto dalla difesa.

77' - Azione splendida di Raul Moro che ruba il tempo a due difensori, mette a sedere il terzo ma non ha la forza di calciare in modo decisivo verso la porta di Zoet.

75' - Fallo di Hristov su Hysaj, colpito da dietro al momento del colpo di testa.

73' - Coro della Curva Nord per Pedro. Già dimenticati i suoi trascorsi in giallorosso.

71' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Milinkovic e Pedro, dentro Cataldi e Raul Moro.

70' - Splendida imbucata di Luis Alberto per Hysaj, che di destro non sbaglia a tu per tu con Hysaj. Sono tre assist per il Mago.

70' - GOOOOOLLLLL!!! SONO CINQUE!!!! HA SEGNATO HYSAJ!!!!!

66' - Botta improvvisa di Pedro, innescato da Milinkovic, Zoet risponde con i pugni.

65' - Lancio di Acerbi a cercare Immobile, ma la diagonale difensiva impedisce a Ciro di entrare in possesso del pallone.

63' - Urlaccio di Sarri che chiede alla squadra di far girare il pallone più velocemente.

61' - Possesso palla della Lazio che fa correre a vuoto gli uomini di Motta.

58' - Altra punizione dai 25 metri per la Lazio, sul punto di battuta Luis Alberto e Milinkovic: il destro dello spagnolo finisce alto.

56' - Milinkovic sistema il pallone per calciare la punizione. Respinta della barriera.

54' - Amian ferma Felipe Anderson lanciato a rete. Per Dionisi è espulsione diretta.

53' - La Lazio amministra il possesso palla da dietro con Patric che alleggerisce per Acerbi.

49 ' - Leiva se ne va, Gyasi lo tira giù e si prende il giallo.

48' - Rilancio di Reina, sombrero di Felipe Anderson che si invola e batte Zoet con il sinistro.

47' - GOOOOOOLLLLLLL!!! SONO QUATTRO!!!!! HA SEGNATO FELIPE ANDERSON!!!!

46' - Lazio che muove il primo pallone della ripresa.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' + 3' - Dopo tre minuti di recupero, Dionisi manda tutti negli spogliatoi. Lazio avanti 3-1 contro lo Spezia, stesso risultato di una settimana fa all'intervallo di Empoli. Decide la tripletta di Immobile.

45' + 3' - Calcio d'angolo di Luis Alberto e colpo di testa sul secondo palo di Immobile, che tutto solo la mette dentro.

45' + 2' - CIROOOOO CIROOOO CIROOOO!! IMMOBILE, IMMOBILE, IMMOBILE!!! SONO TRE!!!!

45' + 1' - Zoet para il rigore a Immobile. Sarà calcio d'angolo.

45' +1' - È rigore! Ammonito Erlic per il fallo su Pedro, dal dischetto va Immobile.

45' - Dionisi parla con il Var e va a rivedere l'episodio. Pedro sposta il pallone ed Erlic gli calcia il piede.

44' - Contatto in area tra Pedro e un difensore dello Spezia. L'ex Chelsea rimane a terra dopo il contatto. Protesta Sarri, si aspetta il Var.

43' - Proteste biancocelesti per l'ennesimo fallo concesso a Gyasi. In questa circostanza Milinkovic era andato dritto sul pallone senza tocca l'avversario.

42' - Punizione di Verde che ci prova da 30 metri. Sinistro che però finisce fuori e non mette paura a Reina.

41' - Gyasi subisce un altro fallo da Patric, anche se in questa occasione l'intervento dello spagnolo sembrava sul pallone.

40' - Cross in area con Reina che esce sicuro dopo il colpo di petto del suo compagno.

39' - Dall'altra parte Colley prova il tiro a giro da fuori ma la sua conclusione finisce lontana dalla porta di Reina.

39' - Altro scontro, stavolta ad avere la peggio è Luis Alberto. Colpo alla caviglia, con lo spagnolo che si rialza dopo qualche secondo.

38' - Ottima diagonale difensiva di Marusic che non permette a Colley di entrare in possesso di palla.

38' - Il gioco riprende dopo un fallo di Patric su Gyasi sulla trequarti biancoceleste.

37' - Corpo a corpo tra Immobile ed Erlic, con il difensore dello Spezia che ha la meglio e subisce il fallo.

36' - Reina mette fuori il pallone per consentire a Patric di recuperare dopo il colpo alla schiena subìto.

35' - Milinkovic reclama per un tocco di un calciatore dello Spezia, Dionisi non è d'accordo e assegna l'angolo.

34' - Cross al centro di Luis Alberto per la coppia Felipe-Immobile ma Zoet esce e toglie il pallone a entrambi.

33' - Reina calmissimo in dribbling sull'avversario che lo andava a pressare.

32' - Acerbi cerca di abbassare i ritmi. Poi lancio in profondità per Immobile, anticipato di poco da Zoet che esce con i piedi.

30' - Lazio vicinissima al tris! Pedro allarga per Felipe e va a chiudere l'azione al centro, ci prova con la punta ma Zoet si salva in extremis.

29' - Patric libera l'area dopo il tentativo di cross dalla destra di Bastoni.

28' - Pedro prova a sfondare sulla destra ma la difesa avversaria si chiude bene.

27' - Patric non rischia e rilancia verso Immobile, che viene anticipato dal centrale dello Spezia.

26' - Contropiede della Lazio: Leiva recupera in mezzo al campo, palla che finisce a Felipe Anderson. Il brasiliano entra in area e prova con il sinistro, ma la palla finisce fuori.

25' - Lazzari non ce la fa. Al suo posto Marusic.

24' - Adesso è Immobile a finire a terra, colpito al volto da un avversario. Per l'arbitro si può giocare.

24' - L'esterno esce dal campo con i medici che provano con il ghiaccio spray.

23' - Lo staff sanitario della Lazio entra sul terreno di gioco per soccorrere Lazzari. Intanto si prepara Marusic.

22' - Infortunio per Manuel Lazzari che rimane a terra. Il terzino si tocca il polpaccio destro.

21' - Il calcio d'angolo di Luis Alberto finisce tra le braccia di Zoet che blocca senza problemi.

20' - Altra azione bellissima della Lazio sulla sinistra avviata da Hysaj: Immobile cerca Pedro al centro ma la palla viene messa in angolo.

19' - Fallo di Acerbi in attacco. Il difensore della Lazio ha travolto Zoet.

18' - Immobile serve Felipe Anderson in scivolata, palla al centro per Pedro che si sposta il pallone e calcia con il sinistro. Zoet manda in angolo.

16' - Ovazione della Curva Nord per Ciro Immobile che risponde al coro in suo onore.

16' - Super azione della Lazio. Palla di Felipe Anderson per Luis Alberto che appoggia al volo per la botta di Immobile che da fuori area non lascia scampo al portiere. Sorpasso Lazio!

15' - ANCORA LUI!!!! ANCORA LUI!!!! SEMPRE LUI!!!! CIRO IMMOBILE!!!!

14' - Reina recupera un pallone vacante che finisce nella sua area.

12' - Leiva prova a mettere ordine in mezzo al campo e apre sulla sinistra per Hysaj. Manovra che riparte da dietro.

11' - Sale il pressing della Lazio, che costringe Zoet al rilancio lungo, con palla preda di Patric e Acerbi.

10' - Sempre Spezia in possesso palla. La Lazio chiude bene le linee di passaggio e costringe gli avversari a tornare indietro.

9' - Lancio in avanti dello Spezia, con Acerbi che mette fuori per evitare guai.

8' - Filtrante di Felipe Anderson per Immobile, salva tutto Erlic, altrimenti Ciro sarebbe stato di nuovo davanti al portiere avversario.

6' - Imbucata di Pedro per Immobile, che davanti a Zoet lo scavalca con un colpo sotto perfetto. Pareggio immediato della Lazio.

5' - GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! HA SEGNATO IMMOBILE!!!!!!

4' - Gyasi scappa sulla sinistra e si accentra: il tiro viene respinto da Reina sui piedi di Verde che mette dentro.

4' - Gol dello Spezia. Ha segnato Verde.

3' - Contrasto a centrocampo tra Gyasi e Leiva, con il brasiliano che ha la peggio.

2' - Doppio scambio tra Felipe Anderson e Hysaj, il cross dell'albanese viene respinto dalla difesa.

1' - Lazio in maglia celeste e pantaloncini bianchi attacca da Curva Sud verso Curva Nord. Spezia con un completo total black.

1' - Partiti! Lo Spezia muove il primo pallone.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 18:27 - Le squadre entrano sul campo di gioco a pochi minuti dall'inizio della sfida. Prima lo Spezia, poi la Lazio. Formazioni allineate sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Prima dell'inizio del match, a presentare la partita per la Lazio, è intervenuto Akpa Akpro. Qui le parole del centrocampista biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 18:16 - Elenchiamo qualche statistica del match:

- La Lazio ha vinto le due sfide di Serie A contro lo Spezia, entrambe nello scorso campionato sempre con il punteggio di 2-1.

- La Lazio ha vinto nove delle ultime 11 gare contro squadre liguri in Serie A (1N, 1P), segnando 27 reti nel periodo (2.5 di media a match).

- Escludendo le squadre neopromosse, la Lazio è, insieme all’Inter, una delle due squadre imbattute in casa nel 2021 in Serie A: 11 successi e un pareggio per i biancocelesti nel periodo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:12 - Si torna all'emozione della lettura delle formazioni, con il pubblico che chiama a raccolta i calciatori della Lazio. Aria di normalità in un pomeriggio perfetto per giocare a calcio.

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Entra in campo la Lazio! Il pubblico accoglie l'ingresso in campo dei biancocelesti con un'ovazione. 546 giorno i tifosi della Lazio tornano nella loro casa: l'ultima volta era il 29 febbraio del 2020, nella vittoria contro il Bologna.

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Daniele Rocca e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Spezia, valido per la seconda giornata di Serie A. Dopo la vittoria alla prima con l'Empoli, la squadra di Sarri è chiamata a ripetersi contro i liguri.